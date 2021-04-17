Салехард, , 20:58 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Из них два новых случая зарегистрировано среди вахтовых рабочих из других регионов. Об этом 17 апреля сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял также 17 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 17 апреля 38 320 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 37 049 человек, 412 пациентов с COVID-19 скончались.