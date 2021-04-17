Лондон, , 20:53 — REGNUM В Великобритании за минувшие сутки выявили 2206 новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 17 апреля свидетельствуют обнародованные данные британского правительства.

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По последним данным, общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране в результате этого стало составлять 4 385 938.

Отметим, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Великобритании превышает 127,2 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля Управление по охране общественного здоровья Великобритании сообщило, что на территории страны выявили новый штамм-мутант коронавируса, который может быть более заразен по сравнению с «южноафриканской» и «бразильской» разновидностями.

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