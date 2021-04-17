Москва, , 20:47 — REGNUM 17 апреля московский футбольный клуб «Локомотив», разгромив «Ростов» в Москве на «РЖД Арене» в матче 26 тура Российской Премьер-лиги 2020/21 со счетом 4:1, продлил победную серию до девяти матчей. Одним из героев текущей победной серии «железнодорожников» можно назвать 24-летнего нападающего сборной Гвинеи Франсу Камано, за последние девять матчей забившего шесть мячей и отдавшего одну голевую передачу. Об этом 17 апреля сообщил корреспондент ИА REGNUM.

В последних девяти матчах в рамках РПЛ команда Марко Николича одержала девять побед с общим счетом 23:3. В период с 21 февраля были обыграны «Тамбов», ЦСКА, «Сочи» (дважды), «Арсенал», «Уфа», «Ротор», «Спартак» и «Ростов».

На данный момент «Локомотив», одержав 15 побед и набрав 49 очков после 26 туров, занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ.

В следующем матче «Локомотив» в рамках полуфинала Кубка России сыграет с московским ЦСКА. В случае победы «железнодорожники» встретятся в финале с победителем пары «Ахмат» — «Крылья Советов».