Санкт-Петербург, , 20:51 — REGNUM Общее число активно больных COVID-19 в Санкт-Петербурге за неделю сократилось на 4,63%. На 2,61% уменьшилось суточное количество регистраций в медицинских учреждениях новых случаев заболевания, на 2,68% снизился показатель суточной госпитализации с ковидом и пневмонией.

Машина скорой помощи у «ковидной» больницы Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

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Об этом говорится в опубликованных 17 апреля материалах Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции.

«Спад второй волны эпидемии продолжается медленно и нестабильно. Вероятность нового роста заболеваемости остается высокой», — отмечают специалисты.

По данным федерального оперштаба, 16 апреля в Петербурге зафиксирован 701 новый случай заражения коронавирусом, на три случая меньше, чем в предыдущие сутки. Скончались от COVID-19 в стационарах 32 человека. Всего с начала пандемии в городе выявлено 406 625 случаев заражения, скончались 12 782 человека, выздоровел 362 621 человек. За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 22 627 человек.

Для пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями развернуты 5273 койки, из них свободны 1156 коек (21,9%). Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 25%, на ИВЛ находятся 153 пациента.

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