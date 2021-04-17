Анкара, , 20:38 — REGNUM Власти Турции ведут успешную борьбу с пандемией коронавируса. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, 17 апреля заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в режиме видеоконференции к участникам церемонии открытия моста «Хасанкейф-2» через реку Тигр.

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«В то время как жители около 100 стран мира не имеют доступа даже к первой дозе вакцины, в Турции применили уже 20 млн доз вакцин», — сказал президент.

Глава государства добавил, что Всемирная организация здравоохранения поставила высокую оценку властям Турции за усилия в борьбе с пандемией SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, 16 апреля минздрав Турции сообщил, что за 24 часа в стране выявили 63 082 новых случая заражения коронавирусом.

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