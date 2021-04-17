17 апреля 2021 | Время чтения 1 мин

В Сети обсудили решение МИД Литвы вызвать к себе российского посла.

Елизавета Коробова, , 22:53 — REGNUM Сообщение МИД Литвы, согласно которому ведомство вызвало российского посла в Вильнюсе Алексея Исакова из-за внешней политики России, вызвало обсуждение в Интернете. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 17 апреля в социальной сети Facebook.

Флаг Литвы Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Пригрозили, что перестанут шпроты давать? Или что там у них ещё есть на продажу?» — шутит Alina A.

Многие пользователи перестали воспринимать подобные новости всерьёз. Граждане уверены, что без юмора взволнованность Запада действиями России комментировать просто невозможно.

«И тот явился на зов с демоническим хохотом, в облаке серного дыма и во языцех адского пламени», — фантазирует Дмитрий Н.

Некоторые комментаторы считают, что России пора вернуть всех дипломатов из европейских государств на Родину. Работа дипломатии не даёт нашей стране ровным счётом никаких положительных результатов.

Посол России в Литве Алексей Исаков

«Что там в этих странах до сих пор делают российские дипломаты?!» — задаётся вопросом Сергей Я.

Часть людей призывает руководство Литвы к стыду. Люди убеждены, что современные жители этой страны забыли то, что для них сделала Россия.

«Литва забыла, как наши танки цветами закидывала в 1945 году в благодарность освобождения от фашизма? Напомнить что ли? Угрозу они почуяли, засранцы», — возмущается Леонид С.

Советские солдаты в освобождённом Вильнюсе. 1944

Ряд комментаторов оказался убеждён, что Литва действует несамостоятельно. Она лишь исполняет команды из-за океана, потому вести с ней диалог не имеет никакого смысла.

«Американские моськи принялись по команде гавкать на слона. Польша, Англия и вот теперь Литва», — заметил Александр Г.

Нашлись и те, кто вынес предположение с тем, кто следующий из свиты США в Восточной Европе решит вызвать российского посла с нотой протеста.

«Пройдёт совсем немного времени — месяца два-три — и к флешмобу подключится группа «моментального» реагирования из МИД Эстонии», — предполагает Олег Д.

Напомним, 16 апреля представители МИД Литвы сообщили журналистам, что ведомство вызвало российского посла в Вильнюсе Алексея Исакова из-за недовольства руководства страны внешней политикой Москвы и якобы нарушением прав человека в России.