17 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили призыв российского МВД к странам СНГ, чтобы те забрали своих нелегалов из России.

Елизавета Коробова, , 23:05 — REGNUM Заявление первого заместителя МВД РФ Александра Горового о том, что ведомство требует от государств СНГ, чтобы их граждане, нелегально находящиеся в России, до 15 июня покинули страну, вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение 17 апреля в социальной сети Facebook.

Иностранные рабочие Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

«Давайте, конечно, депортируйте. Вот только потом сами будете на МКАД бутылки собирать!» — предполагает Henrik C.

Многие пользователи пришли к выводу, что российское МВД поступает правильно. России следует поступать более жёстко с теми, кто пребывает на территории страны нелегально.

«Чтобы уважали нас, надо, чтобы уважали наши законы. МВД правильно делает. Руководство стран СНГ хотят на двух-трёх стульях усидеть, о своём народе не думают, а все эти годы Россия-Матушка всех кормила и продолжает кормить! Были единым народом, но теперь это мигранты. С этим следует считаться», — написала Роза Р.

Некоторые люди уверены, что в России вопрос нелегальной миграции приобрёл критический характер и его необходимо как можно скорее решать, иначе ситуация на рынке труда может оказаться уже катастрофической.

Иностранные рабочие Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

«Надо наводить порядок, потом на законных условиях пусть заезжают. Но сомневаюсь, что на законных правах мигранты захотят возвращаться. Уж больно дорого им это обойдется с оформлением всех рабочих документов. Как и сам заезд с основанием на территорию РФ. Вот от этих обстоятельств и пойдёт нехватка рабочей силы, но повторюсь: вполне согласен, сперва надо наводить порядок. А там уж будут принимать дальнейшие решения по мере поступления вопросов в этой сфере», — поделился своим мнением Юрий М.

Часть людей отметила, что нелегалы приезжают в Россию и остаются в ней только потому, что на них находится спрос. Люди призвали МВД в первую очередь проработать именно этот вопрос.

«Если есть нелегалы, значит, есть потребность в них. Не лучше ли навести порядок и официально их легализовать? И казне прибыль, и мигранту спокойная жизнь и работа. Какая сумма уходит сейчас в карманы продажных полицейских?! С одного Узбекистана треть миллиона (332 000) нелегалов находятся сейчас в РФ», — отметил Нурали Х.

Отдельные люди уверены, что если навести порядок в данной сфере, то в бюджет тут же потекут реки денег, потому что заехавшие официально мигранты начнут отчислять налоги в казну.

Иностранные рабочие Иван Лазебный © ИА Красная Весна

«Я не против мигрантов. Но трудоустройство должно быть официальным. Тогда налоги пойдут в казну государства, а не в карман частникам», — пишет Надежда Х.

Нашлись и те, кто оказались убеждены, что ничего в вопросе нелегальной миграции в России не разрешится. Подобных предпосылок люди банально не видят.

«Поговорят и разойдутся, а мигранты заплатят штраф в 5000 рублей и будут ходить по Москве с документами о выдворении, как это обычно и происходит. Годами они так ходят, и ничего с этим по-настоящему не делается», — пишет Olga P.

Напомним, 16 апреля первый заместитель МВД РФ Александр Горовой заявил на заседании Межпарламентской ассамблеи Содружества, что ведомство требует от государств СНГ, чтобы их граждане, нелегально находящиеся в России, до 15 июня покинули страну.