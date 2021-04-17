Монте-Карло, Монако, , 20:22 — REGNUM 23-летний российский спортсмен Андрей Рублев обошел представителя Сербии Новака Джоковича в Чемпионской гонке Ассоциаций теннисистов-профессионалов (АТР) благодаря уверенной победе над норвежцем Каспером Руудом в рамках ½ финала турнира в Монте-Карло (Монако). Встреча, продолжавшаяся 80 минут, завершилась победой россиянина со счетом 6:3, 7:5. Об этом 17 апреля сообщили на официальном сайте турнира.

В финале турнира Rolex Monte-Carlo Masters Андрей Рублев встретится со спортсменом из Греции Стефаносом Циципасом, который в параллельном матче полуфинала разгромил Даниэла Эванса со счетом 6:2, 6:1. Поражение в финале сулит Рублеву потерю первого места в рейтинге АТР.

Призовой фонд турнира Rolex Monte-Carlo Masters составляет порядка 2-х миллионов евро.

На 12 апреля 33-летний сербский теннисист Новак Джокович занимал первое место в таблице АТР с 11 963 очками. Обновленный рейтинг теннисистов АТР будет опубликован на официальном сайте АТР 19 апреля.