Москва, , 20:13 — REGNUM Обсуждая вопрос о вступлении Украины в НАТО, Киев не думает ни о национальных интересах, ни о заботах собственных граждан. Об этом на своей странице в Facebook написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Таким образом Захарова отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что безопасность государства может гарантировать только её вступление в НАТО и появившуюся информацию, что Канада решила приостановить свою тренировочную миссию в этой стране из-за вспышки коронавируса.

«В этом весь киевский режим: ни национальных интересов, ни государственной политики, ни заботы о собственных граждан — одна сплошная импортная антиукраинская голограмма», — написала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Telegraph заявил, что членство страны в НАТО может быть гарантией безопасности и мира в долгосрочной перспективе.

По его словам, наращивание Российской Федерацией военной мощи на границах государства, которое он возглавляет, является угрозой для всего демократического порядка.

Отметим, также Зеленский заявил, что в июне 2021 года может выясниться, какие страны выступают за предоставление возглавляемому им государству плана действий по членству в Североатлантическом альянсе.

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