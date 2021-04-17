Вашингтон, , 19:56 — REGNUM Число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в мире превысило 140 млн. Об этом 17 апреля сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, с начала пандемии на планете Земля выявили 140 082 593 случая заражения коронавирусом. Также сообщается, что за это же время в мире 3 002 154 человека скончались от COVID-19.

Как передавало ИА REGNUM, 16 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в мире за сутки выявили 804 807 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 138 688 383 человек.

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