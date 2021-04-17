Челябинск, , 19:56 — REGNUM В Челябинской области за 16 апреля было выявлено 114 случаев заражения коронавирусом. Эти сведения 17 апреля приводит оперштаб.

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С начала пандемии в регионе обнаружили 58 681 вирусоносителей. Выздоровели и выписаны 52 973

Больных COVID-19 насчитывается 3164 человека. Подтверждено девять новых смертей пациентов с коронавирусом, в том числе восемь — от COVID-19.