Белград, , 19:46 — REGNUM Белоруссия поставила для Военно-воздушных сил Сербии два истребителя МиГ-29, сообщает 17 апреля газета Kurir.

Отмечается, что истребители были доставлены на военный аэродром Батайница транспортным самолетом Ан-124. Истребители прошли модернизацию до уровня 9.13, что соответствует ранее переданным МиГ-29 из России.

После завершения модернизации количество МиГ-29 в Сербии возрастет до 14.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря военно-техническому соглашению, подписанному президентами и главнокомандующими Сербии и России Александром Вучичем и Владимиром Путиным, сербские ВВС получили крупную военную помощь в виде поставок истребителей МиГ-24, необходимого оборудовании и деталей для модернизации самолётов.

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