Копейск, Челябинская область, , 19:45 — REGNUM В Копейске Челябинской области идёт проверка по факту гибели рабочего одного из промышленных предприятий. Его тело обнаружили 16 апреля вечером, сообщает региональное управление СКР.

Также в лечебное учреждение доставили двоих рабочих. У них выявили признаки токсического отравления.

Следователи полагают, что рабочие очищали ёмкость для хранения растительного масла. В этот момент они могли отравиться большой концентрацией токсичных паров. Выясняются все обстоятельства произошедшего.