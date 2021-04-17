Светлана Рыбина, 17 апреля 2021, 23:05 — REGNUM Решение Международного олимпийского комитета о том, что дизайн формы российской команды для Олимпиады в Токио не противоречит требованиям, несмотря на возмущение ряда зарубежных информационных агентств, вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение 17 апреля в социальной сети Facebook.

Олимпийский удар
Олимпийский удар
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ты посмотри, как эти иностранные СМИ даже от флага нашего корёжит!» — отметила Валентина Ц.

Многие пользователи оказались рады, что на команде из России на Олимпиаде всё же можно увидеть цвета, которые присутствуют на флаге страны.

«Нашим, судя по всему, надо было в траурном чёрном цвете прийти? Фиг дождётесь, чтобы мы страдали и переживали!» — пишет Владимир А.

Некоторые комментаторы уверены, что Запад боится России, и поэтому он даже не может спокойно воспринимать цвета, которые отдалённо напоминают им Российскую Федерацию.

Российский флаг на Олимпиаде
Российский флаг на Олимпиаде
Kremlin.ru

«Господи! До чего же весь Запад боится Россию. Гимн, флаг. Так и хочется им сказать: «Как же вы убого выглядите со своими страхами», — написала Natalja M.

Часть людей считает, что попытки задавить Россию в спорте связаны с тем, что западным странам жизненно необходимо лишить нашу страну любых возможностей показать свои достоинства миру.

«Как же им больно признавать, что Россия сильна в спорте, и не только! Чего только не придумают, чтобы унизить. Но никак не получается», — считает Надежда С.

Отдельные пользователи указали на то, что процедура одобрения формы для российских спортсменов является крайне унизительно и непозволительной для представителей великой страны.

«Странно как-то это. Ждут разрешения от кого-то. Жить по-западному, учиться воспринимать их стиль жизни. А чем наше родное хуже? Флаг нельзя, гимн нельзя, петь нельзя. Везде нельзя! А эти спортсмены, что, за бабло готовы в любой ситуации выступать? Вы прошли одобрение своей формы. Поздравляю, позорники!» — пишет Александр Т.

Штаб-квартира МОК. Лозанна
Штаб-квартира МОК. Лозанна
Nizar Kerkeni

Нашлись и те, кто призвал российское руководство плюнуть на олимпийские комитеты и начать развивать спортивные мероприятия внутри страны, чтобы быть свободными и независимыми.

«Какая необходимость участвовать, если там не будет ни твоего флага, ни твоего гимна? Почему бы не послать этих МОК-овцев и провести какое-нибудь спортивное соревнование или конкурс у себя и собрать спортсменов со всей страны? Что мешает?» — задаётся вопросом Naməlum Ş.

Напомним, 16 апреля представители Международного олимпийского комитета сообщили РИА Новости о том, что дизайн формы российской команды для Олимпиады в Токио не противоречит никаким требованиям.