17 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 23:05 — REGNUM Решение Международного олимпийского комитета о том, что дизайн формы российской команды для Олимпиады в Токио не противоречит требованиям, несмотря на возмущение ряда зарубежных информационных агентств, вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение 17 апреля в социальной сети Facebook.

Олимпийский удар Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ты посмотри, как эти иностранные СМИ даже от флага нашего корёжит!» — отметила Валентина Ц.

Многие пользователи оказались рады, что на команде из России на Олимпиаде всё же можно увидеть цвета, которые присутствуют на флаге страны.

«Нашим, судя по всему, надо было в траурном чёрном цвете прийти? Фиг дождётесь, чтобы мы страдали и переживали!» — пишет Владимир А.

Некоторые комментаторы уверены, что Запад боится России, и поэтому он даже не может спокойно воспринимать цвета, которые отдалённо напоминают им Российскую Федерацию.

Российский флаг на Олимпиаде Kremlin.ru

«Господи! До чего же весь Запад боится Россию. Гимн, флаг. Так и хочется им сказать: «Как же вы убого выглядите со своими страхами», — написала Natalja M.

Часть людей считает, что попытки задавить Россию в спорте связаны с тем, что западным странам жизненно необходимо лишить нашу страну любых возможностей показать свои достоинства миру.

«Как же им больно признавать, что Россия сильна в спорте, и не только! Чего только не придумают, чтобы унизить. Но никак не получается», — считает Надежда С.

Отдельные пользователи указали на то, что процедура одобрения формы для российских спортсменов является крайне унизительно и непозволительной для представителей великой страны.

«Странно как-то это. Ждут разрешения от кого-то. Жить по-западному, учиться воспринимать их стиль жизни. А чем наше родное хуже? Флаг нельзя, гимн нельзя, петь нельзя. Везде нельзя! А эти спортсмены, что, за бабло готовы в любой ситуации выступать? Вы прошли одобрение своей формы. Поздравляю, позорники!» — пишет Александр Т.

Штаб-квартира МОК. Лозанна Nizar Kerkeni

Нашлись и те, кто призвал российское руководство плюнуть на олимпийские комитеты и начать развивать спортивные мероприятия внутри страны, чтобы быть свободными и независимыми.

«Какая необходимость участвовать, если там не будет ни твоего флага, ни твоего гимна? Почему бы не послать этих МОК-овцев и провести какое-нибудь спортивное соревнование или конкурс у себя и собрать спортсменов со всей страны? Что мешает?» — задаётся вопросом Naməlum Ş.

Напомним, 16 апреля представители Международного олимпийского комитета сообщили РИА Новости о том, что дизайн формы российской команды для Олимпиады в Токио не противоречит никаким требованиям.