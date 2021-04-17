Варшава, , 19:40 — REGNUM Депутат польского Сейма от партии «Солидарная Польша» Норберт Качмарчик 17 апреля призвал в эфире Polskie Radio 24 внести изменения в Конституцию республики, чтобы омбудсмен избирался на всеобщих выборах гражданами.

«Я думаю, что Сейм и Сенат не смогут поладить по поводу кандидатуры на должность нового омбудсмена. Сейм одобрил кандидатуру от правящей партии «Право и справедливость» Врублевского. Но там члены этой партии и господствуют. Логично, что они утвердят свою кандидатуру. Но в Сенате совсем другая ситуация — там у партии нет такой поддержки, там куда сильнее оппозиция, поэтому они не утвердят эту кандидатуру. Лучшим выходом из ситуации было бы избрание омбудсмена гражданами, путем всеобщего голосования», — заявил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля Сейм (парламент) Польши большинством голосов поддержал кандидатуру депутата от правящей партии «Право и справедливость» Бартломея Врублевского на должность омбудсмена в республике. После данной процедуры Бартломею Врублевскому осталось заручиться поддержкой Сената, после чего он сможет официально сможет занимать должность омбудсмена. В случае, если Сенат не одобрит его кандидатуру, что вероятно, она будет отклонена.