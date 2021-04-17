Брюссель, , 19:40 — REGNUM Исследовательский центр Statista составил инфографику с показателями среднего числа новых заражений в сутки за последнюю неделю на 100 тысяч населения в странах Евросоюза. Документ опубликовал на портале Forsal.

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Так, среди стран, где наиболее сложная эпидемиологическая обстановка (наибольшее число новых заражений в сутки на 100 тысяч населения) оказались Швеция (427 таких случаев), Венгрия (362) и Польша (360).

Лучшая ситуация за последнюю неделю достигнута в Испании (в среднем 125 новых заражений в сутки), Германии (146) и Италии (167).

Любопытно, что, если бы Великобритания оставалась в составе Евросоюза, в ней была бы наиболее благоприятная обстановка в объединении. В последнюю неделю там фиксируется в среднем всего 17 новых заражений на 100 тысяч человек населения. Аналитики Statista связывают это с тем, что там гораздо более быстрыми темпами идет вакцинация, чем в странах ЕС.