17 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 22:04 — REGNUM Решение украинского суда арестовать 12 пассажирских самолётов российской авиакомпании из-за полётов в Симферополь вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 17 апреля в социальной сети Facebook.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Согласно такой логике, то тогда и птиц надо арестовывать. Не фиг в Крым летать, пернатые «оккупанты»!» — отметил Sergey K.

Некоторые граждане пришли к выводу, что подобные действия со стороны руководства Украины говорят о полной потере адекватности и присутствии сумасшедших людей за рулём страны.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Помнится, как ещё Порошенко хотел брать мзду с российских спутников за то, что те пролетают над территорией Украины. Идиотизм!» — поделился своим мнением Artem D.

Часть людей отметила, что Украина хочет преследовать российские самолёты за полёты в Крым, но из-за своих собственных граждан, посещающих Москву, уголовные дела они открывать не собираются.

Аэропорт. Симферополь Николай Тасоев © ИА Красная Весна

«А чего своих спортсменов не арестовали, завоевавших в Москве медали? Где логика? Клоуны, одним словом», — считает Юрий Б.

Ряд комментаторов заинтересовались тем, каким образом украинские власти собираются буквально арестовывать российские самолёты. Людям кажется, что подобный исход крайне маловероятен.

«Осталось только приехать и забрать. Давайте, рискните, хлопцы!» — пишет Peter L.

Аэропорт. Симферополь. Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Отдельные граждане уверены, что Киев просто пытается оказать давление на Москву, а также на российский бизнес, чтобы тот не мог осуществлять свою деятельность в Крыму.

«Это лишь попытка давления на российский бизнес. Чтобы он задумался перед тем, чтобы посетить Крым, ведь Киев за такие действия может начать преследование», — написал Alex G.

Нашлись и те, кто призвал руководство Украины пойти дальше и начать открывать уголовные дела в отношении вообще всех граждан, посещающих Крым, чтобы весь мир буквально увидел весь абсурд логики Киева.

Самолет авиакомпании Red Wings в аэропорту Симферополя Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Осталось дело за малым — арестовать автомобили, которые пересекают Керченский мост, а водителей и пассажиров объявить в международный розыск. Пойдёт ли Киев на такое?» — задаётся вопросом Семён М.

Напомним, 15 апреля представители генпрокуратуры Украины сообщили в Facebook, что украинский суд заочно арестовал 12 пассажирских самолетов российской авиакомпании из-за полётов в Симферополь.