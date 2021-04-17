Варшава, , 19:39 — REGNUM 17 апреля Министерство здравоохранения Польши опубликовало на своей странице в Twitter новые данные о числе новых заражений за последний сутки в республике. Так, зафиксировано 15 763 новых случаях заражения коронавирусом. Скончались с диагнозом COVID-19 еще 616 человек.

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«Данные цифры подтверждают тенденцию последних двух недель, которая говорит о том, что пик заболеваемости во время третьей волны пандемии коронавируса пройден. На протяжении последней недели в сутки регистрируется не более 20 тысяч новых заражений», — говорится в сообщении.

В целом, по состоянию на 17 апреля, в Польше подтверждены более 2 млн 675 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, а также около 62 тысяч летальных исходов тех, кто заразился COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые о преодолении пике третьей волны пандемии в Польше заявил 9 апреля заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска. Позже это подтвердил министра здравоохранения Адам Недзельский.