Нейпьидо, , 19:30 — REGNUM В Мьянме общее число погибших в результате столкновений протестующих и правоохранителей выросло до 730 человек. Об этом 17 апреля сообщила Ассоциация помощи политическим заключенным в Мьянме.

«Подтверждена гибель 730 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что под стражей в Мьянме остаются более 3,1 тыс. человек, 75 из которых приговорены к тюремным срокам.

Как сообщало ИА REGNUM, после захвата власти военными в Мьянме начались массовые акции протеста.

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