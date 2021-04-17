Санкт-Петербург, , 19:35 — REGNUM Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга организовала проверку по факту падения в коляску, где находился 2-летний ребёнок, куска лепнины с фасада дома № 167 на Московском проспекте. Об этом 17 апреля сообщили в пресс-службе городской прокуратуры .

«В ходе проверки прокуратурой будут изучены обстоятельства произошедшего, дана всесторонняя оценка исполнения требований законодательства в действиях должностных лиц управляющей компании по содержанию общего имущества дома»,— отметили в пресс-службе.

По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Отметим, по предварительной информации, у ребенка рассечена бровь.