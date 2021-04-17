17 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

17 апреля пресс-служба ФСБ РФ сообщила о задержании в Санкт-Петербурге с поличным консула Украины при получении им информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России. Украинский дипломат подозревается в шпионаже. Данную новость обсудили жители Украины.

Мирослава Романенко, , 23:02 — REGNUM В Санкт-Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали с поличным консула Украины при получении им информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ, сообщает 17 апреля пресс-служба ФСБ России. Уточняется, что украинский консул в Петербурге Александр Сосонюк 16 апреля встретился с гражданином России, который передал ему информацию закрытого характера, содержащуюся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России. Консул Сосонюк был задержан сотрудниками ФСБ России с поличным.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

Позже пресс-служба ФСБ опубликовала видео задержания украинского консула, из которой следует, что украинский дипломат интересовался получением закрытых баз данных автономеров, базой ФСБ и базой уголовных дел. Сосонюка подозревают в шпионаже.

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Данную новость обсудили читатели украинских телеграмм-каналов Klymenko Time, «Инсайдер UA», «Украина Online».

Александр Сосонюк в списке сотрудников Генконсульства Украины в Санкт-Петербурге Spb.mfa.gov.ua

Ряд читателей, посмотревших видеозапись ФСБ, предположили, что задержание могло быть «подставным». Другие задаются вопросом, зачем дипломатический представитель Украины пошел лично покупать взломанные базы данных у гражданина России, если такую информацию, по их словам, якобы можно приобрести в интернете, а главное — зачем украинскому дипломату понадобилась данная информация. Третьи восприняли новость с иронией, четвертые отметили, что это некий «сигнал» Украине со стороны России.

«Это по версии РФ, а по нашей версии — он просто делился рецептом пасхального кулича и как лучше украсить пасхальные яйца, а РФ просто провоцирует нас и нагнетает», — шутит Денис А.

Александр Сосонюк (4-й слева). 2018 Facebook.comgcuspb.mfa

«Трижды хероя дадут, всех Ярославов Мудрых и княгинь Ольг! На базаре ломаные базы покупал! Слава Украйини!» — иронизирует svd76.

«Слишком демонстративно и публично на камеру, консул как вроде испуга и чувства вины не испытывает. Так понимаю, что противостояние нарастает», — предположила Viola.

«Вот ло*ара, это можно всё в сети достать», — пишет «И Так Сойдет».

«Во всём мире дипломатические службы — прикрытие для деятельности разведки. Не понимаю людей, которые теперь хают этого консула. Провалы тоже бывают», — не без иронии пишет Игорь.

Александр Сосонюк (1-й слева) требует освобождения Олега Сенцова. 2018 Facebook.comgcuspb.mfa

«Т.е. в интернете по объяве купил. Там этих баз полно. Простая подстава, одноходовочка», — считает Anton Z.

«Просто давно пора закрыть все консульства Украины в РФ. Кому они тут нужны вообще?» — спрашивает alex.

«По лицу консула видно, что домой возвращаться желания нет. Всё-таки ему в Санкт-Петербурге неплохо было», — добавила Natali S.

«Только вот бредово, что какой-то там продавец техники может слить базу данных России», — написал Стас П.

Задержание Александра Сосонюка ФСБ РФ

«Я там бывал, и не раз. Это своего рода даже не ярмарка, а базар всего и вся по железу и программам. Базу там можно купить. Вот содержимое этой базы по полноте и свежести я не могу сказать. Но то, что туда поперся мидовский с Украины, это зашквар какой-то. Насколько вороны каркают, те, кто их продают, всех пасет ФСБ», — добавил в свою очередь Олег К.

«Консул лично у продавца техники базы данных ФСБ о гражданах РФ хотел купить? Что за…[бред]?»— задается вопросом Nataliya K.

«В даркнете это всё продается, как горячие пирожки», — добавил «Хорёк Х».

«Этого-то вышлют, а вот продавцу лет 10 дадут за госизмену», — добавил Виктор.

Александр Сосонюк после задержания ФСБ РФ

«Хо*лошпионо как-то позорно попался. Тут либо дурак, либо не знал, что в коробочке», — отметил Alex.

«Мда) хотел приобрести у продавца электроники базу данных «великих россиян»))))Самим-то не смешно?) ЦРУ, КГБ и МИ-6… нерво курят в сторонке))))))», — иронизирует «Денис Денис».

«Ну понятно, не шпион, но неужели наши «вожди» и этого намека не поймут? Нет больше места шуткам, уже давно», —резюмировал Sarmad Abed.

Документы задержанного Александра Сосонюка ФСБ РФ

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Отметим, в пресс-службе МИД Украины сообщил, что украинского дипломата отпустили через несколько часов после задержания. Произошедшее в Санкт-Петербурге украинская сторона назвала «провокацией», пообещав симметрично ответить на действия России. Позже в пресс-службе МИД Украины сообщили, что старшего дипломата посольства Российской Федерации в Киеве высылают с Украины.

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