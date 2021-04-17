Кишинёв, , 19:10 — REGNUM 628 новых случаев заражения SARS-CoV-2 выявили за минувшие сутки в Молдавии. Об этом 17 апреля сообщает пресс-служба минздрава республики.

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По данным министерства, всего в стране за время пандемии выявили 245 494 носителей коронавируса. Из них признаны медиками выздоровевшими более 230 тыс. человек.

Отмечается, что за время пандемии в стране от COVID-19 скончались более 5,5 тыс. пациентов.

Напомним, днём ранее в Молдавии выявили почти 700 носителей SARS-CoV-2.

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