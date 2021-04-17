17 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Власти Ялты спустя многие недели жалоб от местных жителей наконец обратили внимание на происходящее в 200-летнем Форосском парке. Свои впечатления от посещения парка 16 апреля с возмущением описала в соцсети глава администрации Ялты Янина Павленко, а уже 17 апреля нарушения принялись оперативно устранять. Правда, пока жители Фороса обещаниям властей не сильно верят.

Зоя Емельянова, , 20:32 — REGNUM Власти Ялты спустя многие недели жалоб от местных жителей наконец обратили внимание на происходящее в 200-летнем Форосском парке. Свои впечатления от посещения парка 16 апреля с возмущением описала в соцсети глава администрации Ялты Янина Павленко, а уже 17 апреля нарушения принялись оперативно устранять.

В Форосском парке Facebook.com/pavlenkojp

«В седьмой раз выезжаю сюда, и сегодня с огромным сожалением вынуждена констатировать — территория в крайне неудовлетворительном состоянии. Всё, на что жаловались мне в последние дни местные жители, — увидела своими глазами! Подрядчик не исполнил поручения главы республики. Сегодня буду ему докладывать, а заодно направлю фото‑ и видеодоказательства. Грязь, мусор — и строительный, и бытовой, разбитые самосвалом дороги, залитые бетонным раствором растения, поврежденные большегрузами деревья!!! Перед старинным каптажем 1888-го года вырыт гигантский котлован, инженерной защиты нет, на дне образовалось озеро!!! В самом парке также увидели строительство объекта, которого в предыдущий наш визит не было. В дальней части парка — ужасно замусоренный вахтовый городок — всюду грязь, а реликтовые рощи используются как туалет. Участились жалобы на строителей, которые непотребно себя ведут — договорились с начальником полиции Виктором Шварцем, что в Форосе будет организовано патрулирование», — написала Павленко.

В Форосском парке Facebook.com/pavlenkojp

Она добавила, что застройщику дана неделя на устранение замечаний. Кроме того, представителей застройщика обязали минимум раз в неделю общаться с инициативной группой. Ущерб же, уже нанесенный парку, оценят специалисты республиканского минэкологии.

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«И еще один важный момент! Пляжи! Позиция главы Республики Крым — максимальная открытость! Мы понимаем, что после строительства лагеря в Форосе нагрузка на береговую территорию увеличится. Поэтому сегодня публично предложила представителю застройщика обустроить часть «дикого» пляжа. Но все имеющиеся карты санатория «Форос» будут доступны для населения!» — написала Павленко, уточнив, что всё выше перечисленное является требованием к застройщику, а не просьбами.

«Странно, что сейчас только заметили! А жители Фороса давно об этом говорят!» — удивлен реакции властей Андрей Б.

В Форосском парке Facebook.com/pavlenkojp

«Строителям испоганить — раз плюнуть. За ними нужен глаз да глаз! И мы надеемся, что вы их не оставите в покое! Не дайте им разрушить самое ценное, что есть у нас в Крыму — это нашу природу, наш уникальный во всём мире климат», — поддержала главу администрации Маргарита Е.

«Вышесказанное Янина Павленко как подкрепила предписаниями согласно своих полномочий, или только поговорить на камеру? Опубликуйте официальные бумаги с предписаниями», — предлагает пользователь с ником Anna Yalta.

«Ничего не выполнят по-настоящему, пока не начнут прилетать штрафы в прогрессии от соответствующих служб», — комментирует Игорь К. на странице администрации Ялты «Вконтакте».

Янина Павленко инспектирует Форосский парк Facebook.com/pavlenkojp

»Опять вранье. Та часть пляжа, которая будет отдана под детский лагерь, будет закрыта согласно требованиям законодательства. Забор на пляже пансионата им. Телецкого уже торжественно сносили», — комментирует Фрося Бурлакова.

Между тем 17 апреля на странице правительства Республики Крым «Вконтакте» появилось сообщение о том, что после посещения комиссией Форосского парка рабочие начали уборку территории.

«На территории чистили дренажную систему, убирали навалы мусора. В конце следующей недели в Форосский парк приедет комиссия, которая проверит, как застройщик выполнил свои обещания», — уточняется в паблике правительства.

Янина Павленко инспектирует Форосский парк Facebook.com/pavlenkojp

Как сообщало ранее ИА REGNUM, скандал из-за строительных работ, которые начались на территории 200-летнего Форосского парка, разразился ещё в феврале.

Власти Крыма и лично глава региона Сергей Аксёнов в течение длительного времени настаивали, что строительство корпусов детского лагеря ведётся законно, а проведенные проверки никаких серьезных нарушений не выявили. Однако 22 марта стало известно о возбуждении по материалам проверки прокуратуры Крыма уголовного дела о нарушениях при проведении строительных работ в Форосском парке, об этом сообщила депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия»). А 16 апреля стало известно и об административных правонарушениях, выявленных при строительстве.

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