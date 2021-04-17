Москва, , 18:54 — REGNUM В рамках патриотической акции, посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны, благоустраиваются мемориалы и памятные места, посвященные защитникам Родины.

Субботник объединяет добровольцев из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В течение нескольких недель они наведут порядок на более чем десяти тысячах объектах, связанных с событиями 1941−1945 годов, во всех регионах нашей страны и за рубежом.

В Московской области активисты уже приступили к благоустройству около трех десятков памятных мест. В их числе мемориал «Скорбящая мать» в Долгопрудном, который открылся в 1995 году в честь погибших в годы Великой Отечественной войны земляков. Член Президиума Генсовета «Единой России», руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова дала старт патриотической акции и отметила, что она уже стала традиционной.

«Это наш святой долг — заботиться не только о живых ветеранах Великой Отечественной войны, но и о тех, кого уже с нами нет, сохранять память и передавать историю Великой Победы будущим поколениям», — рассказала она.

В Ростове-на-Дону участники акции не только благоустраивают памятники и прилегающую территорию, но и занимаются полноценным ремонтом мемориалов. «Мы отреставрируем комплекс памяти «Павшим работникам завода «Красный Дон» в Великой Отечественной войне» и памятники на Братском кладбище. Работа уже началась. Кроме того, мы приводим в порядок прилегающую территорию, красим ограды и бордюры», — сообщил руководитель регионального отделения движения «Волонтеры Победы» Артем Толпыгин. Благоустройство также пройдет на мемориальном комплексе «Змиевская балка» и на территории братских могил советских воинов.

В Санкт-Петербурге первый субботник прошел на территории Кронштадта, где привели в порядок воинскую площадку городского кладбища и малую братскую могилу советских бойцов. «Ежегодный субботник стал для нас доброй традицией, которая объединяет многих людей, желающих внести свой вклад в сохранение исторической памяти», — подчеркнула председатель Петербургского отделения «Волонтеров Победы» Ирина Гутина.