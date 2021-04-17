Луганск, , 18:52 — REGNUM В Донбассе в тренировке артиллеристов вооруженных сил Украины (ВСУ) приняли участие инструкторы из США. Об этом, как передает ЛуганскИнформЦентр, сообщил 17 апреля офицер пресс-службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко на брифинге.

По его словам, мероприятия прошли на полигоне в районе населенного пункта Покровское.

«На занятиях (артиллеристов ВСУ) присутствовали инструкторы США, дислоцирующиеся на Яворовском полигоне», — отметил Филипоненко.

По его словам, доставка иностранных специалистов на полигон осуществлялась транспортными средствами белого цвета с символикой представительства Украины в СЦКК с «целью обеспечения скрытности».

Как передавало ИА REGNUM, 17 апреля в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что представители ВСУ обстреляли из минометов Петровский район Донецка.

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