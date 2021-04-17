Москва, , 18:49 — REGNUM В субботу, 17 апреля в Конгресс-центре Центра международной торговли состоялась торжественная церемония награждения победителей «Конкурса политологов». В течение четырех дней участники проходили очные оценочные испытания под пристальным наблюдением экспертов, по итогам которых были отобраны лучшие из лучших.

В церемонии приняли участиепервый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», член Экспертного совета «Конкурса политологов» Алексей Комиссаров и сопредседатель Российского общества политологов, член ЦИК России, председатель Совета директоров АНО ЭИСИ, наставник Конкурса Андрей Шутов.

Сергей Кириенконапомнил об открывающихся для успешных участников Конкурса широких возможностях развития, среди которых не только перспектива работы с опытнейшими наставниками и предстоящее обучение по специализированной программе в Мастерской управления «Сенеж», но и непосредственное практическое применение своих сил на избирательных кампаниях нынешнего года. Вместе с тем он призвал всегда помнить о том, в чем состоит главная цель работы как политологов-экспертов, так и специалистов политических технологий.

«Многие считают, что политология и политический менеджмент — это о том, как победить на выборах. Это глубокое заблуждение: на самом деле они о том, как сделать жизнь людей лучше. Так же, как и вся государственная служба, — от слова «служение», — подчеркнул Сергей Кириенко.

Наставник КонкурсаАндрей Шутов отметил актуальность проведения проекта: «Конкурс появился очень вовремя. Учитывая, с одной стороны, сложившийся в обществе запрос на обновление общественно-политического устройства, а с другой — вызовы, с которыми сталкиваются Россия и весь мир, повышение эффективности политической системы становится принципиально важной задачей. И наш Конкурс, который обеспечивает отбор перспективных специалистов, их подготовку к участию в реальном политическом процессе, сегодня нужен и самому политологическому сообществу, и власти, и обществу в целом», — сказал он в приветственном слове.

По словам Алексея Комиссарова, несмотря на то что в этом году Конкурс проводился впервые, он привлек к себе серьезное внимание сообщества политологов и политических менеджеров.

«Это видно и по общему количеству регистраций, и по географическому охвату участников. Тысячи людей из самых разных уголков страны заинтересовались возможностью проверить свои силы и получить новые знания. Среди участников на этапе регистрации были жители всех регионов России, в финале приняли участие представители 44 регионов», — сказал он.

«Для того чтобы провести все конкурсные процедуры максимально прозрачно и открыто, мы использовали все интеллектуальные ресурсы, всю методологическую базу, накопленную и Экспертным институтом социальных исследований, и нашей платформой «Россия — страна возможностей», — добавил Алексей Комиссаров.

«Конкурс политологов» стартовал 12 января. На этапе регистрации поступило 8 111 заявок на участие от специалистов со всей страны. По итогам дистанционного отбора и контрольного тестирования в полуфинале приняли участие 277 человек, из них были отобраны 118 финалистов.

Победители Конкурса получат персонального наставника и право на участие в образовательной программе и стажировке.

Лучшими политическими аналитиками признаны:

Асафов Александр Николаевич (Москва, АНО «Мой Район»),

Томаев Азамат Хамзатович (Москва, Общероссийская общественная организация «Российское общество политологов», Форум молодых политологов России «Дигория»),

Яковлев Александр Сергеевич (Москва, Государственный академический университет гуманитарных наук).

Лучшими политическими менеджерами признаны:

Григорьева Мария Владимировна (Москва, АНО «Институт региональных проблем»),

Сетов Никита Романович (Москва, Консалтинговая группа «Полилог»),

Толмачев Сергей Александрович (Севастополь, правительство города Севастополя).

Победители «Конкурса политологов», их регионы и места работы:

Ананьев Борис Игоревич (Москва, МГИМО МИД России),

Базиков Роман Викторович (Ростовская область, Батайск, работает на себя),

Базлуцкая Мария Михайловна (Москва, АНО «ТВ-Новости»),

Белугин Иван Дмитриевич (Псковская область, Псков, Управление проектной деятельности администрации Псковской области),

Богачева Анна Владиславовна (Санкт-Петербург, фрилансер),

Гасанов Геннадий Борисович (Краснодарский край, Цемдолина, НГСООО «Здоровый Город»),

Гераскин Илья Игоревич (Москва, Московское молодежное отделение Российского общества политологов),

Камынин Иван Александрович (Москва, ООО «Дизайн Код»),

Киосев Никита Владимирович (Ростовская область, Донецк, Общественное движение «Донецкая Республика»),

Кирка Артем Викторович (Москва, Государственный университет управления),

Ковальчук Кирилл Сергеевич (Нижегородская область, Нижний Новгород, ООО «Агентство Юридических услуг «Легал-Групп»),

Коростин Сергей Анатольевич (Волгоградская область, Волжский, ООО «Индустриальный парк «Промышленникъ»),

Косогор Сергей Николаевич (Москва, Центр технологического трансфера НИУ «Высшая школа экономики»),

Кочкин Андрей Вадимович (Москва, Государственная инспекция по недвижимости города Москвы),

Кузнецова Юлия Александровна (Владимирская область, Владимир, Законодательное собрание Владимирской области),

Кутилов Владимир Леонидович (Республика Татарстан, Казань, ООО «Агентство маркетинговых коммуникаций «Теория Дарвина»),

Никишин Вадим Валерьевич (Москва, АНО «Диалог»),

Ортман Елена Валерьевна (Приморский край, Владивосток, фрилансер),

Смердов Игорь Александрович (Белгородская область, Белгород, Белгородское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»),

Сорокин Дмитрий Алексеевич (Москва, Центр педагогического мастерства, Центр политических исследований и экспертизы НИУ ВШЭ),

Сорокин Павел Андреевич (Москва, Коммуникационное агентство «Пластилин»),

Сорокина Дарья Дмитриевна (Москва, Благотворительный фонд «Родина наш дом»),

Хабиров Ринат Флюрович (Республика Башкортостан, Уфа, Региональный технологический штаб в рамках выборов в Государственную думу РФ),

Хмелева Анна Александровна (Ленинградская область, Мурино, ИА «Росбалт», лаборатории электронной электоральной политики ЛГУ им. Пушкина),

Цуканов Григорий Игоревич (Курская область, Курск, Центр управления регионом Курской области),

Шемякин Виталий Викторович (Белгородская область, Белгород, Белгородская областная дума),

Щеголькова Татьяна Николаевна (Республика Алтай, Горно-Алтайск, Региональный исполнительный комитет партии «Единая Россия» Республики Алтай).