Солнечногорск, Московская область, 17 апреля 2021, 18:43 — REGNUM
В Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» завершился V Всероссийский форум волонтеров-медиков. В заключительный день мероприятия состоялось торжественное награждение волонтеров-медиков, которые помогали людям во время пандемии в рамках акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, и победителей грантового конкурса молодежных инициатив. Благодарственные письма и благодарности Президента Российской Федерации за вклад в организацию и проведение мероприятий, направленных на социальную поддержку граждан в период эпидемии коронавирусной инфекции (COVID-19) были вручены 36 волонтерам-медикам. Победителями Грантового конкурса молодежных инициатив Росмолодежи были признаны 14 проектов, которые получат поддержку в размере около 5 млн рублей
Очными участниками форума стали 200 самых активных представителей волонтерского движения медиков из всех 85 регионов России — координаторы Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Еще более 3500 волонтеров-медиков работали на форуме в режиме онлайн.
Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» является одной из крупнейших добровольческих организаций в сфере здравоохранения в Европе. При поддержке Министерства здравоохранения РФ в России открыты 85 региональных отделений ВОД «Волонтеры-медики», объединяющих более 83 тысяч человек. Ежегодно помощь и поддержку волонтеров-медиков получают около 4 миллионов россиян.
В рамках форума прошел грантовый конкурс молодежных инициатив. Очные участники и онлайн-участники, прошедшие официальную регистрацию, подавали заранее заявки на получение гранта на сумму до 1,5 миллионов рублей на поддержку социально-значимых проектов. Заместитель руководителя Росмолодежи Андрей Платонов высоко оценил труд волонтеров-медиков и озвучил результаты конкурса проектов: «Грантовый конкурс Росмолодежи — это не лотерея, это большой труд по написанию конкурсной заявки. Часть из вас получит ресурсы на реализацию своих идей. Они не будут просить их у партнеров, а сами возьмут средства и будут делать добрые дела. Заявок было достаточно много для очного форума, многие из них были достойные. Наша экспертная группа рекомендовала к получению грантовой поддержки 14 проектов на общую сумму 4 998 500 рублей».
Участники форума обсудили роль добровольческих организаций в достижении приоритетных задач здравоохранения и расширение направлений медицинского добровольчества в России. Работа образовательных площадок была нацелена на разработку актуальных подходов в добровольческой деятельности, в том числе в условиях распространения коронавирусной инфекции.
И каждый день на форуме помимо основных актуальных для волонтерства вопросов и на самой церемонии закрытия звучали слова благодарности волонтерам.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, организаторами и партнерами форума стали ВОД «Волонтеры-медики», Министерство здравоохранения Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи, ФГБУ «Роспатриотцентр», АНО «Россия — страна возможностей», Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия страна возможностей».