Солнечногорск, Московская область, , 18:43 — REGNUM

В Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» завершился V Всероссийский форум волонтеров-медиков. В заключительный день мероприятия состоялось торжественное награждение волонтеров-медиков, которые помогали людям во время пандемии в рамках акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, и победителей грантового конкурса молодежных инициатив. Благодарственные письма и благодарности Президента Российской Федерации за вклад в организацию и проведение мероприятий, направленных на социальную поддержку граждан в период эпидемии коронавирусной инфекции (COVID-19) были вручены 36 волонтерам-медикам. Победителями Грантового конкурса молодежных инициатив Росмолодежи были признаны 14 проектов, которые получат поддержку в размере около 5 млн рублей

«Практика совместной пятилетней работы с волонтерами-медиками убедила нас всех, что вы не только профессионалы в своем деле. Прошедший год пандемии показал, что без вас нам никак было бы не справиться — между акцией взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ и волонтерами-медиками стоит фактически знак равенства. Я хотел бы здесь от Администрации Президента Российской Федерации сказать Вам слова огромной благодарности за то, что вы сразу включились в акцию и стали помогать людям. И никто из вас в этот момент не спрашивал — какие условия, как долго это продлится, а что нам за это будет? Ни одного такого вопроса не было от вас — сразу же весь отряд волонтеров-медиков по всей стране включился в работу по информированию о мерах безопасности, помощи оказавшимся в группе риска людям, врачам в «красных зонах» госпиталей. А сейчас вы помогаете в кампании по вакцинации. Большое вам за это спасибо! Сегодня в стране волонтеры-медики это мощное движение профессиональных людей самых разных возрастов, которые по зову сердца хотят делать добрые дела, помогают на передовой там, где это больше всего нужно сейчас — обычным людям и профессиональным врачам, которым порой нужны и руки и эмоциональная поддержка», — сказал во время торжественной церемонии закрытия форума начальник управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Очными участниками форума стали 200 самых активных представителей волонтерского движения медиков из всех 85 регионов России — координаторы Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Еще более 3500 волонтеров-медиков работали на форуме в режиме онлайн.

«Мы говорили на этом форуме, что прошлый год был совершенно особым для волонтеров-медиков. Более 20 тысяч волонтеров помогали во время пандемии, поэтому каждый из вас — герой! Будьте здоровы, проявляйте инициативу и пусть всё получается», — пожелал волонтерам заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай.

Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» является одной из крупнейших добровольческих организаций в сфере здравоохранения в Европе. При поддержке Министерства здравоохранения РФ в России открыты 85 региональных отделений ВОД «Волонтеры-медики», объединяющих более 83 тысяч человек. Ежегодно помощь и поддержку волонтеров-медиков получают около 4 миллионов россиян.

«Мы были очень рады видеть вас здесь, поделиться своей энергией и зарядить вас на плодотворную работу. Наша встреча подарила вам и нам невероятные эмоции. Надеемся, с этими эмоциями вы уедете в свои регионы и будете продолжать развивать волонтерство. Люди — главные герои этой истории», — сказала заместитель председателя Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Мария Якунчикова.

В рамках форума прошел грантовый конкурс молодежных инициатив. Очные участники и онлайн-участники, прошедшие официальную регистрацию, подавали заранее заявки на получение гранта на сумму до 1,5 миллионов рублей на поддержку социально-значимых проектов. Заместитель руководителя Росмолодежи Андрей Платонов высоко оценил труд волонтеров-медиков и озвучил результаты конкурса проектов: «Грантовый конкурс Росмолодежи — это не лотерея, это большой труд по написанию конкурсной заявки. Часть из вас получит ресурсы на реализацию своих идей. Они не будут просить их у партнеров, а сами возьмут средства и будут делать добрые дела. Заявок было достаточно много для очного форума, многие из них были достойные. Наша экспертная группа рекомендовала к получению грантовой поддержки 14 проектов на общую сумму 4 998 500 рублей».

Участники форума обсудили роль добровольческих организаций в достижении приоритетных задач здравоохранения и расширение направлений медицинского добровольчества в России. Работа образовательных площадок была нацелена на разработку актуальных подходов в добровольческой деятельности, в том числе в условиях распространения коронавирусной инфекции.

И каждый день на форуме помимо основных актуальных для волонтерства вопросов и на самой церемонии закрытия звучали слова благодарности волонтерам.

«Добровольчество — желание помочь людям в период неопределенности из-за пандемии коронавирусной инфекции — является одним из главных проявлений лидерских качеств. Люди, обладающие этими качествами, становятся ориентирами и поддержкой для сообществ, реализуют новые форматы взаимодействия и взаимопомощи. Именно они проявляют такие качества, как умение сопереживать другим, могут понимать эмоции, чувства и переживания других людей. Все вы, кто сейчас находится в этом зале, являетесь такими людьми — «маяками добра», своеобразными ориентирами, которые держат курс на добро, творят добро и меняют мир к лучшему», - сказала, обращаясь к собравшимся, Мария Афонина, проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, организаторами и партнерами форума стали ВОД «Волонтеры-медики», Министерство здравоохранения Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи, ФГБУ «Роспатриотцентр», АНО «Россия — страна возможностей», Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия страна возможностей».