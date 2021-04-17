Киев, , 18:14 — REGNUM Старшего дипломата посольства Российской Федерации в Киеве высылают с Украины. Об этом в субботу, 17 апреля, сообщила пресс-служба МИД Украины.

В сообщении украинского внешнеполитического ведомства уточняется, что в течение 72 часов должен покинуть территорию Украины старший дипломат посольства России.

Как передавало ИА REGNUM, 17 апреля пресс-служба ФСБ России сообщила, что консул Украины при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ был задержан в Санкт-Петербурге.

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