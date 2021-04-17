Лондон, , 18:13 — REGNUM В Великобритании принца Филиппа, герцога Эдинбургского, супруга британской королевы Елизаветы II похоронили в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Прямую трансляцию ведут британские телеканалы.

Панихиду провели духовный глава англикан архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби и настоятель часовни Дэвид Коннер.

Гроб с телом Филиппа на специальном лифте опустили в подземную королевскую усыпальницу. После ухода из жизни Елизаветы II принца перезахоронят вместе с королевой.

По всей стране в 15:00 по местному времени (17:00 мск) была объявлена минута молчания.

Как сообщало ИА REGNUM, принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский скончался 9 апреля в возрасте 99 лет в Виндзорском замке.

Президент России Владимир Путин направил королеве Великобритании Елизавете II телеграмму с соболезнованиями.

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