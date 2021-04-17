Вашингтон, , 17:58 — REGNUM В администрации президента Соединённых Штатов Джо Байдена рассматривают возможность ужесточения санкций против долговых ценных бумаг России. Об этом 17 апреля сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, Белый дом может ужесточить санкции, если «власти России не прекратят хакерские атаки и попытки вмешательства в политический процесс США».

Так, Вашингтон может запретить американским компаниям приобретать российские облигации не только на первичном рынке, но и на вторичном.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля США объявили о введении новых ограничительных мер в отношении России, в частности, запрещающих американским финансовым учреждениям покупку российских гособлигаций при их первичном размещении после 14 июня 2021 года. При этом покупать и продавать ценные бумаги РФ на вторичном рынке они по-прежнему смогут.

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