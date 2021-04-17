Краснодар, , 17:51 — REGNUM В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолета МИ-2. Об этом в субботу, 17 апреля, сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

«Следственными органами … возбуждено … дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 263 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 17 апреля в Северском районе Краснодарского края в ходе выполнения авиационно-химических работ упал вертолёт МИ-2. В результате инцидента погиб один человек (пилот).

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