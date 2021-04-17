Тегеран, , 17:43 — REGNUM Переговоры в Вене достигли стадии, когда стороны могут начать работу над совместным документом по иранской ядерной сделке. Об этом 17 апреля заявил замглавы министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

«Переговоры достигли той стадии, когда можно работать над совместным текстом (документа по ядерной сделке)», — цитирует его агентство IRNA.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Иран и остальные участники иранской ядерной сделки (Китай, Германия, Франция, Россия, Великобритания) провели встречу в рамках совместной комиссии по СВПД. Встреча продолжалась полтора часа.

По словам главы Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Али Акбара Салехи, в настоящее время страна производит девять граммов урана, обогащенного до 60%.

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