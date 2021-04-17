Калуга, 17 апреля, 2021, 17:21 — ИА Регнум. Представители исполнительной и законодательной власти Калужской области в Совете Федерации отчитались в получении своих доходах и доходов своих супругов по итогам 2020 года. Декларации сенаторов размещены на официальном портале Совета Федерации РФ.

ИА REGNUM Здание Совета Федерации

Сенатор Анатолий Артамонов, согласно заполненной им декларации о доходах в 2020 году заработал 10 млн 761 тыс. 513 рублей 08 коп. В 2019 году он получил 8 млн 789 тыс. 135 руб.75 коп. За год доход сенатора увеличился на 1 млн 972 тыс. 377 рублей 23 коп. Супруга Зоя Артамонова заработала в 2020 году 2 млн 854 тыс.853 руб.43 коп. В 2019 году её доход составил 2 млн 923 тыс. 948 руб. 79 коп. В итоге за год супруга сенатора получила на 69 тыс. 095 рублей меньше, чем ранее. Судя по декларации, Анатолий Артамонов вместе с супругой владеет земельным участком площадью 16 тыс. 140 квадратных метров и жилым домом площадью 442,6 кв. метра. Также в пользовании у Анатолия Артамонова находится земельный участок общей площадью 51 тыс. 705 кв. м., квартира площадью 139.40 кв. метра и гараж 149.20 кв. метра. Кроме того, в личной собственности у супруги сенатора Зои Артамоновой находится квартира площадью 54,7 кв. метров и легковой автомобиль Lexus RX 450-Н.

Декларированный доход сенатора Александра Савина за 2020 год 5 млн 243 тыс. 692 рубля 76 коп. Супруга сенатора в 2020 году заработала 874 тыс. 851 рубль 86 коп. В собственности сенатора Савина имеется гараж 60.30 кв. метра. Супруга владеет квартирой 32.70 кв. метра. В её пользовании также квартира 38 кв. метра. Сенатору Александру Савину принадлежат автомобиль Mitsubishi Pajero, мотолодка, и два автоприцепа. Супруга сенатора является обладателем автомобиля Peugeot 308.