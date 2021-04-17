Москва, , 17:16 — REGNUM На площадке Росавиации создан оперативный штаб по организации возвращения граждан РФ из Турции на родину. Об этом 17 апреля сообщается на сайте ведомства.

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Отмечается, что глава Росавиации Александр Нерадько провёл заседание оперштаба, в нём приняли участие представители МИД РФ, Минтранса, Минэкономразвития, Ростуризма, а также представители российских авиакомпаний, участвующих в перевозках граждан из этой республики.

«Авиакомпании подтвердили планы по вывозу пассажиров в заранее спланированные даты. У каждой сформированы графики вывозных рейсов», — говорится в сообщении.

Кроме того, перевозчики при необходимости готовы увеличить количество рейсов. Также им рекомендовано усилить работу колл-центров.

Как сообщало ИА REGNUM, авиасообщение с Турцией и Танзанией временно прекращено для профилактики завоза новой коронавирусной инфекции, ранее пояснила вице-премьер Татьяна Голикова. В случае с Турцией сохранятся два регулярных рейса в неделю: Москва — Стамбул и Стамбул — Москва.

В Ростуризме проинформировали о возможности обменять на путешествие по России туристические путёвки, купленные в Турцию и Танзанию.

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