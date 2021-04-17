Мадрид, , 17:13 — REGNUM Игроки футбольного клуба «Реал» (Мадрид) откажутся премиальных в случае победы в Лиге чемпионов (ЛЧ) УЕФА или Примере. Об этом 17 апреля передает ABC.

Данное решение связано с финансовыми трудностями клуба — из-за пандемии коронавируса.

Если мадридцы выиграют оба турнира, то футболисты получат бонусные выплаты только за один из них, что позволит клубу сэкономить около 30 млн евро.

«Реал» (66 очков) занимает II место в турнирной таблице Примеры. В ЛЧ они дошли до полуфинала, где встретятся с «Челси» (Лондон).