Вена, , 17:10 — REGNUM Встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Белого дома США Джо Байдена может пройти в Австрии. Об этом 17 апреля в видеоинтервью немецкому порталу The Pioneer сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц, отметив, что власти страны уже находятся в контакте с российской и американской стороной по данному вопросу.

«Неважно, где она (встреча лидеров РФ и США — прим. ИА REGNUM) пройдет, — отметил канцлер Австрии. — … Если она пройдет … в Вене, то для нас это будет большой честью».

При этом Курц добавил, что власти Австрии, которые не играют «роль посредника», не должны переоценивать свою роль. Однако, отметил канцлер Австрии, если встреча президентов РФ и США состоится, то это будет хорошо «для всего мира».

Как передавало ИА REGNUM, 16 апреля президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что он предложил лидеру РФ Владимиру Путину провести встречу в Европе летом-2021.

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