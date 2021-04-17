Вашингтон, 17 апреля, 2021, 17:09 — ИА Регнум. Американский портал Аmazon принял решение снять с продажи две книги, которые на нём можно было приобрести ранее. По заявлению руководителей портала, изъятые книги «могут быть оскорбительными для представителей ЛГБТ-сообщества и нарушать правила портала». Об этом передает издание Catholic News Agency.

Jennifer Moo Свобода слова

Речь идет о книге Марии Кеффлер «Desist, Detrans, & Detox: вывести ребенка из гендерного культа», а также о произведении Райана Т. Андерсона «Когда Гарри стал Салли: реакция на трансгендерный момент».

Как сообщают журналисты, в их содержании не содержится оскорблений по признаку пола или сексуальной ориентации. Авторы обоих изданий лишь ставили под сомнение господствующие на Западе представления о гомосексуализме, однополых браках или гендерной дисфории. А также разбирали, какими средствами и каким образом там продвигают данные ценностей среди населения, в том числе среди детей.