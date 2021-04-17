Лондон, , 17:08 — REGNUM Футбольный клуб «Ньюкасл» на своем поле одолел «Вест Хэм» в матче 32 тура чемпионата Англии (АПЛ). Встреча в Ньюкасл-апон-Тайн завершилась — 3:2 в пользу хозяев. Об этом 17 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

У победителей голами отметились Жоэлинтон и Джо Уиллок. У гостей — Исса Диоп, который также отправил мяч в свои ворота, и Джесси Лингард.

«Вест Хэм» остался в меньшинстве на 36 мин. после удаления Крейга Доусона.

«Ньюкасл» (35 очков) — на 15 месте в турнирной таблице. «Вест Хэм» (55 очков) — на IV месте.