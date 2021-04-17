Рим, , 17:04 — REGNUM Нападающий футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду не сыграет в матче чемпионата Италии с «Аталантой». Об этом 17 апреля заявил главный тренер комнды Андреа Пирло.

«Роналду не сможет сыграть из-за мышечной проблемы. Постараемся, чтобы он вернулся к среде», — отметил Пирло в микроблоге «Ювентуса» в Twitter.

Встреча состоится 18 апреля в Бергамо. «Ювентус» после 30 матчей с 62 очками занимает III место в серии А, «Аталанта» с 61 баллом — строчкой ниже.

Роналду в этом сезоне забил 32 гола в 37 матчах за «Ювентус».