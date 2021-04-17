Варшава, , 17:01 — REGNUM Исследовательский центр Kantar провел опрос общественного мнения в Польше на предмет рейтинга политических партий. В результате выяснилось, что правящая в республике партия «Право и справедливость» («ПиС») увеличила отрыв от оппозиционной «Гражданской платформы» по сравнению с результатами мартовского исследования. Об этом передает Onet.pl.

За «Право и справедливость» выразили готовность отдать голоса 31% респондентов, хотя в предыдущем исследовании, проведенным в марте, таковых было 30%. Второе место за собой сохранила главная оппозиционная партия «Гражданская платформа» — на этот раз она заручилась поддержкой 22% опрошенных, хотя в марте таковых было 24%.

На третьем месте, как по результатам исследования месячной давности, оказалось движение «Польша — 2050», ожидающее регистрации в качестве политической партии. На этот раз оно заручилось поддержкой 16% опрошенных, хотя ранее его рейтинг составлял 14%.

Пятипроцентный барьер, достаточный для получения мест в парламенте, набрали также партии «Левые» и «Конфедерация», занявшие соответственно четвертое и пятое места в рейтинге политических сил республики. «Левым» выразили поддержку 9% опрошенных, «Конфедерации» — 6%.

Иные политические силы набрали менее 5%.

Опрос проводился 9−14 апреля 2021 года на репрезентативной выборке из 980 взрослых жителей Польши.