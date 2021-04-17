Москва, , 16:58 — REGNUM Суверенный рейтинг России устойчив к новым санкциям Соединённых Штатов, говорится в комментарии международного рейтингового агентства Fitch.

«Рейтинг России «BBB» со стабильным прогнозом устойчив к новым введенным санкциям США», — говорится в комментарии.

Отмечается, что санкции соотносятся с мнением Fitch о том, что санкционные риски останутся высокими при президенте США Джо Байдена.

«Это уже заложено в суверенном рейтинге России», — уточнили в агентстве.

По мнению экспертов, меры Вашингтона не смогут подорвать макроэкономическую и финансовую стабильность России, однако санкции могут негативно повлиять на настроения инвесторов.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на заявления из Вашингтона о готовности к конструктивным переговорам по интересующим США вопросам, американская администрация продолжила наступление на Россию: 15 апреля Джо Байден подписал указ о введении нового пакета санкций против России, в том числе, якобы за вмешательство в выборы.

Москва была вынуждена ответить — из России высылают 10 американских дипломатов, вводится запрет на краткосрочные поездки американских дипломатов в Россию, прекращается практика найма российских граждан и граждан третьих стран в американские диппредставительства, запрещается въезд в страну ряда американских чиновников.

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