Варшава, , 16:48 — REGNUM Польский политолог из Варшавского университета Томаш Телюк в эфире Polskie Radio 24 назвал ЛГБТ-сообщество «инструментом крупного бизнеса для лобби его интересов в национальных государствах по всему миру».

«За ЛГБТ стоит крупный бизнес. Его мировой объем оценивается в 4 триллиона долларов. Туда текут гигантские деньги из госбюджетов. Только в Нью-Йорке субсидии на инициативы ЛГБТ составляют 25 миллиардов долларов. Вот почему ЛГБТ-сообщество — это инструмент для лобби крупного бизнеса. Этот бизнес хочет, чтобы все страны мира были как можно более открыты для ЛГБТ-контента, продуктов и услуг. В том числе и в Польше. Поэтому на Варшаву оказывается такое сильное и необоснованное давление», — заявил Телюк.

По словам политолога, с целью продвижения интересов ЛГБТ-сообщества в Польше на Западе создали коалицию из левых и либеральных политических сил, которые используют не только политические и экономические, но и культурные рычаги влияния на польское руководство.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года 170 ученых со всего мира написали открытое письмо руководству Польши, в котором призвали уволить министра образования Пшемыслава Чарнека за то, что он публично выступил против ценностей ЛГБТ-сообщества и гендерной идеологии в системе образования республики. До этого положение ЛГБТ-сообщества в Польше неоднократно становилось темой обсуждения в Европейском парламенте — депутаты считают, что его представители недостаточно защищены в республике.