Киев, , 16:48 — REGNUM Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак просит органы местного самоуправления «не нагнетать ситуацию и не разжигать панические настроения в обществе».

ИА REGNUM напоминает, что 15 апреля мэр города Ивано-Франковска (областной центр на Западной Украине)Руслан Марцинкивпоручил создать отряд добровольцев, которые будут противостоять «полномасштабному вторжению русских». Аналогичное решение намерены принять власти других городов в западных регионах страны.

Хомчак в своем комментарии отмечает, что такая нескоординированная деятельность «может быть спекулятивно использована российской пропагандистской машиной».

«В ВСУ приняты все решения относительно быстрого развертывания дополнительных резервов и необходимых ресурсов в случае обострения оперативной обстановки. ВСУ высоко ценят патриотизм и героизм, преданность и бескорыстность всех добровольцев и неравнодушных граждан… и об этом точно знает наш исконный враг», — отметил главнокомандующий.

Также напомним, что 16 апреля мэр Львова Андрей Садовой провел встречу с временной поверенной в делах США на Украине Кристиной Квин ипризвал американского дипломата помочь с организацией в городе территориальной гражданской обороны.