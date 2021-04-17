Лондон, , 16:47 — REGNUM Действующий чемпион мира по автогонкам класса «Формула-1» пилот Mercedes Льюис Хэмилтон (Великобритания) показал лучшее время в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи. Об этом 17 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пилот преодолел круг за 1:14,411. II результат — у гонщика Red Bull Серхио Переса, III место — у его партнёре по команде Макса Ферстаппена.

Российский пилот Haas Никита Мазепин — 19 результат. Ранее он показал худшее время в III практике этапа «Формулы-1» Гран-при Эмилии-Романьи.