Грозный, , 16:44 — REGNUM Футбольный клуб «Ахмат» (Грозный) победил подмосковных «Химок» в I матче 26 тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в столице Чечни завершилась уверенной победой хозяев — 3:1. Об этом 17 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

У победителей забитыми голами отметились Владимир Ильин, Евгений Харин, Георгий Мелкадзе. У проигравшей команды гол оформил Брайан Идову. Подопечные Андрея Талалаева поднялись на 10 место в турнирной таблице, имея 38 очков за 4 тура до финиша чемпионата.

У команды Игоря Черевченко — 38 очков и 8 позиция в РПЛ.