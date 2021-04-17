Киев, , 16:43 — REGNUM Вице-маршал Польши Малгожата Госевская и вице-спикер Сейма Литвы Паулюс Саударгас посетят с рабочим визитом «украинскую» часть Донбасса, сообщила 17 апреля пресс-служба Рады.

Согласно источнику, компанию Госевской и Саударгасу составит первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук.

Отмечается, что в ходе встречи политики обсудят ряд вопросов, среди которых — возможность скорейшего урегулирования военного конфликта.

В сообщении Рады говорится, что таким образом «европейские чиновники смогут воочию увидеть и дать оценку ситуации на востоке Украины», но уже сейчас Литва и Польша выражают неизменную поддержку Киеву «в вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности».

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 16 апреля, сразу несколько СМи сообщили, что высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель хочет приехать на Украину с посещением линии соприкосновения в Донбассе.