Варшава, , 16:40 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал заявление в Конституционный суд с просьбой проверить соответствие положений Договора о создании Европейского союза с Конституцией Польши. Заявление было опубликовано 16 апреля на официальном сайте ведомства, передает Polskie Radio.

Премьер-министр в своем обращении указывает, что «законы Евросоюза, которые позволяют нарушать Конституцию и суверенитет Польши в регулировании национальной судебной системе, вызывают существенные сомнения».

В качестве таких сомнительных положений Моравецкий пункты в Договоре о создании ЕС, которые, в частности, обязывают судебные органы в странах-членах отказаться от применения национальной конституции и руководствоваться европейскими стандартами и правилами.

«Мы приняли закон о судебной системе, который полностью соответствует нашей Конституции. Мы все сделали в соответствии с законами и правилами. Поэтому мы склонны думать, что несогласие с этим законом в Брюсселе противоречит нашей Конституции и ограничивает суверенитет», — говорится в заявлении Моравецкого.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта Еврокомиссия подала иск против Польши в Суд ЕС. Причиной стал новый закон о судебной системе Польши, который Варшава приняла 20 декабря 2019 года. По мнению Брюсселя, он «подрывает независимость польских судей и несовместим с принципом ЕС о верховенстве права».