Москва, , 16:36 — REGNUM Победа сборной России на командном чемпионате мира по фигурному катанию является исторической, сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Это историческая победа. У нас в стране бум фигурного катания. Невероятные рейтинги, этот вид спорта на слуху, — цитирует его Sport24. — И всё благодаря роскошным триумфам и великой команде. Я искренне поздравляю и радуюсь вместе со всеми».

Как сообщало ИА REGNUM, 15−17 апреля в японской Осаке прошёл командный чемпионат мира по фигурному катанию. В соревнованиях приняли участие фигуристы из России, Японии, США, Канады, Италии и Франции.

Национальная команда России заняла первое место, набрав в общем зачете 125 очков. На втором месте сборная США (110 очков), на третьем — национальная команда Японии (107).

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