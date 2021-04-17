Краснодар, 17 апреля 2021, 16:25 — REGNUM По факту крушения вертолета в Краснодарском крае проводится проверка. Об этом 17 апреля сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) Российской Федерации.
«Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий (по факту крушения вертолета), направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — говорится в сообщении.
Отмечается, что процессуальное решение будет принято по результатам проверки.
Как передавало ИА REGNUM, 17 апреля в Северском районе Краснодарского края потерпел крушение вертолёт МИ-2. Инцидент произошел во время обработки сельскохозяйственных полей.
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