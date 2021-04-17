Краснодар, 17 апреля, 2021, 16:25 — ИА Регнум. По факту крушения вертолета в Краснодарском крае проводится проверка. Об этом 17 апреля сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) Российской Федерации.

Mottld Вертолёт Ми-2

«Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий (по факту крушения вертолета), направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — говорится в сообщении.

Отмечается, что процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

Как передавало ИА REGNUM, 17 апреля в Северском районе Краснодарского края потерпел крушение вертолёт МИ-2. Инцидент произошел во время обработки сельскохозяйственных полей.

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